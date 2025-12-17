21:44  17 декабря
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие

17 декабря 2025, 21:05
Фото: ГСЧС Одесской области
В селе Расселенец в Одесской области полностью разрушен дом из-за взрыва электрического бойлера, пострадавших нет

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В селе Расселенец в Одесской области произошел взрыв электрического бойлера, в результате чего разрушен жилой дом. К счастью, пострадавших нет, об этом сообщают местные службы.

Пострадавших нет, идет проверка безопасности

Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности оборудования при использовании электроприбора. На месте работали местные спасатели и работники ГСЧС, которые обеспечили безопасность и проверили другие приборы в доме.

Специалисты отмечают важность соблюдения правил электробезопасности, особенно во время частых отключений электроэнергии. Рекомендуется выключать все электроприборы из сети, не оставлять бойлеры и обогреватели без присмотра, а также регулярно проверять исправность проводки и техники.

Ранее сообщалось, в Каменском во время словесного спора мужчина бросил гранату в прохожего, нанеся ему серьезные ранения.

