Під час обшуку номера вбитого депутата Андрія Парубія в столичному готелі "Київ" правоохоронці виявили кілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та велику кількість набоїв

Про це повідомляє "Главком", інформує RegioNews .

Раніше в одному з інтерв’ю Андрій Парубій розповідав, що орендував номер у готелі "Київ" ще з 2007 року, коли вперше став депутатом. 22-поверхова будівля біля Верховної Ради належить держпідприємству "Готельний комплекс "Київ" і слугує житлом для парламентарів, які не мають власної квартири у столиці.

Який саме номер винаймав ексспікер останні роки, достеменно невідомо. Водночас відомо, що у справі про його вбивство правоохоронці проводили обшук в апартаментах №1706. Це сталося пізно ввечері 30 серпня – у день загибелі Парубія.

У коментарі "Главкому" його товариш і колишній нардеп Володимир Вʼязівський зазначив, що номер був двокімнатним, із вікнами на вулицю Грушевського та Києво-Печерську лавру, ймовірно, розташований на 17 поверсі.

Окрім особистих речей – мобільних телефонів та записів – у номері Андрія Парубія слідчі виявили цілий арсенал: автомат Калашникова, два пістолети Стєчкіна з набоями, десять корпусів гранати Ф-1, корпус РГД-5, 11 запалів УЗРГМ, димову гранату РДГ-2-Б, 730 патронів калібру 7,62 мм та запакований ящик із 700 набоями того ж калібру. 9 вересня львівський суд наклав арешт на цю зброю та боєприпаси.

Один із соратників Андрія Парубія в коментарі "Главкому" зазначив, що навіть якщо зброю знайшли саме в його готельному номері, це не є чимось сенсаційним. На початку повномасштабного вторгнення і народні депутати, і цивільні, які стали на захист України, мали можливість офіційно отримати зброю та боєприпаси від правоохоронців під підпис із обов’язковим поверненням. Імовірно, Парубій також скористався цією можливістю.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

