После отставки Андрея Ермака и назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента, городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что ему стало "намного легче дышать"

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

На вопрос журналистки, началось ли потепление в отношениях с центральной властью после отставки Андрея Ермака, Филатов отметил: "Могу я не отвечать на этот вопрос? Однозначно дышать стало значительно легче. Не знаю, почему".

Он подчеркнул, что за время полномасштабной войны с Ермаком не пересекался ни разу, а в последний раз встречал его в 2019 году во время избирательной кампании.

На уточнение о причинах такого "потепления" городской голова ответил:

"Возможно, Кирилл Алексеевич сконцентрировался на международном треке – постоянное ковыряние и поиск внутренних врагов закончились. Причем воображаемых внутренних врагов".

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят подозрение эксглаве ОП.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

Впоследствии стало известно, что он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью. Право Ермака на адвокатскую деятельность было приостановлено с 20 февраля 2020 года по его ходатайству. Именно с этого времени он возглавлял Офис Президента.

