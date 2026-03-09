В Одессе ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который ухаживает за матерью: что решил суд

Иллюстративное фото

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело об отказе в отсрочке от мобилизации. Оказалось, что мужчина ухаживает за матерью

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

ТЦК отказал в отсрочке от военной службы мужчине, который удерживает мать - лицо с инвалидностью II группы. Сначала ему дали отсрочку, но впоследствии отказали ему, аргументируя это наличием других родственников.

В ходе рассмотрения суд выяснил, что отец истца, который формально является мужчиной лица с инвалидностью, сам нуждается в постоянном уходе, что подтверждено медицинским заключением. При этом сестра мужчины является гражданкой Молдовы и живет за границей постоянно с 2008 года.

Суд пришел к выводу, что эти лица не могут считаться реально обеспечивающими содержание матери. В результате суд отменил решение комиссии ТЦК, которым мужчине отказали в продлении отсрочки.

