В Украину идет потепление до +17
Во вторник, 10 марта, осадков не ожидается, будет сухо, солнечно и тепло
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, максимальная температура воздуха во вторник будет составлять в западных, центральных областях и в южной части +12...+17 градусов, в северных и восточных областях +10...+14 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов.
Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.
"В Киеве 10 марта – отличная погода. Солнечно и +12…+14 градусов", – подытожила Н.Диденко.
Напомним, в минувший выходной в Украине было тепло. Кое-где столбики термометров поднялись до +13.
