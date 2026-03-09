В Украину идет потепление до +17

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 10 марта, осадков не ожидается, будет сухо, солнечно и тепло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, максимальная температура воздуха во вторник будет составлять в западных, центральных областях и в южной части +12...+17 градусов, в северных и восточных областях +10...+14 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов.

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

"В Киеве 10 марта – отличная погода. Солнечно и +12…+14 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, в минувший выходной в Украине было тепло. Кое-где столбики термометров поднялись до +13.