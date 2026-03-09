Харьков и Днепр тратят на армию меньше среди крупных городов

Борис Филатов. Фото: "Украинская правда"

Ивано-Франковск, Винница и Хмельницкий отдают на нужды сил обороны 12-14% своих бюджетов. В то же время Днепр и Харьков, наиболее зависящие от армии, тратят на нее меньше всего

Об этом говорится в интервью "Украинской правде" с мэром Днепра Борисом Филатовым, передает RegioNews.

По его словам, в текущем году на нужды армии заложено 200 млн грн, что меньше, чем в 2025 году (500 млн грн). В первые годы полномасштабной войны суммы измерялись миллиардами гривен.

"За все время войны мы потратили около 8 млрд грн на помощь Силам обороны: закупку материально-технических ресурсов, прямые денежные субвенции, коммунальную технику, обустройство позиций ПВО. Под размещение и другие нужды сил обороны мы раздали 55 тысяч квадратных метров коммунальной собственности", – отметил Филатов.

Он объяснил уменьшение расходов двумя причинами:

Рост расходов на местное самоуправление. С каждым годом на города переводят все больше финансовых обязательств, включая дотации водоканала и другие социальные выплаты. Уголовные дела по закупкам. "Раньше мы покупали квадроциклы, грузовики, материально-технические ресурсы – от гвоздей до резиновых сапог. В прошлом году перешли на прямые денежные субвенции, потому что каждая закупка становилась поводом для уголовного дела", – рассказал мэр.

Филатов также подчеркнул, что 200 млн грн – это предварительная сумма, и при выполнении доходной части бюджета город сможет выделить больше средств на армию.

Мэр Днепра также отметил, что сравнивать Харьков и Днепр некорректно, потому что у Харькова огромные долги по коммунальным услугам – до 20 млрд грн.

Он добавил, что если бы государство позволило Днепровской громаде не платить по долгам, подобно Харькову, громада могла бы значительно больше помогать населению.

"Если бы у нас были такие преференции, какие есть у Харькова, мы и бесплатный зоопарк сделали бы, и, возможно, даже каток", – отметил мэр.

Нагадаємо, в Днепре на печать периодического коммунального издания "Наш город" планируют потратить 2408970 грн. С марта по декабрь 2026 года ежемесячно днепряне будут получать 1 475 комплектов газет, которые будут доставлять по почте в день выхода издания из печати.

Как известно, 20 января в здании городского совета Днепра правоохранители проводили обыски. Впоследствии мэр города Борис Филатов прокомментировал этот инцидент. По его словам, следственные действия касались якобы нарушений при захоронении отходов на городской свалке.