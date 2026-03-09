08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
08:38  09 марта
Поджоги автомобилей за деньги: в Полтаве студентку отправили под домашний арест
09 марта 2026, 10:19

Харьков и Днепр тратят на армию меньше среди крупных городов

09 марта 2026, 10:19
Борис Филатов. Фото: "Украинская правда"
Ивано-Франковск, Винница и Хмельницкий отдают на нужды сил обороны 12-14% своих бюджетов. В то же время Днепр и Харьков, наиболее зависящие от армии, тратят на нее меньше всего

Об этом говорится в интервью "Украинской правде" с мэром Днепра Борисом Филатовым, передает RegioNews.

По его словам, в текущем году на нужды армии заложено 200 млн грн, что меньше, чем в 2025 году (500 млн грн). В первые годы полномасштабной войны суммы измерялись миллиардами гривен.

"За все время войны мы потратили около 8 млрд грн на помощь Силам обороны: закупку материально-технических ресурсов, прямые денежные субвенции, коммунальную технику, обустройство позиций ПВО. Под размещение и другие нужды сил обороны мы раздали 55 тысяч квадратных метров коммунальной собственности", – отметил Филатов.

Он объяснил уменьшение расходов двумя причинами:

  1. Рост расходов на местное самоуправление. С каждым годом на города переводят все больше финансовых обязательств, включая дотации водоканала и другие социальные выплаты.
  2. Уголовные дела по закупкам. "Раньше мы покупали квадроциклы, грузовики, материально-технические ресурсы – от гвоздей до резиновых сапог. В прошлом году перешли на прямые денежные субвенции, потому что каждая закупка становилась поводом для уголовного дела", – рассказал мэр.

Филатов также подчеркнул, что 200 млн грн – это предварительная сумма, и при выполнении доходной части бюджета город сможет выделить больше средств на армию.

Мэр Днепра также отметил, что сравнивать Харьков и Днепр некорректно, потому что у Харькова огромные долги по коммунальным услугам – до 20 млрд грн.

Он добавил, что если бы государство позволило Днепровской громаде не платить по долгам, подобно Харькову, громада могла бы значительно больше помогать населению.

"Если бы у нас были такие преференции, какие есть у Харькова, мы и бесплатный зоопарк сделали бы, и, возможно, даже каток", – отметил мэр.

Нагадаємо, в Днепре на печать периодического коммунального издания "Наш город" планируют потратить 2408970 грн. С марта по декабрь 2026 года ежемесячно днепряне будут получать 1 475 комплектов газет, которые будут доставлять по почте в день выхода издания из печати.

Как известно, 20 января в здании городского совета Днепра правоохранители проводили обыски. Впоследствии мэр города Борис Филатов прокомментировал этот инцидент. По его словам, следственные действия касались якобы нарушений при захоронении отходов на городской свалке.

Враг продвинулся вблизи Гуляйполя на Запорожье, – DeepState
09 марта 2026, 09:43
Панцири, десантный катер и база БпЛА: удар ВМС по Крыму
09 марта 2026, 09:24
РФ ночью атаковала Украину "Искандерами" и 197 ударными беспилотниками
09 марта 2026, 08:27
