У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов

иллюстративное фото: из открытых источников

У работника Бучанского РТЦК обнаружили золотые слитки на сумму почти 8 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что работник 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец задекларировал более 1 килограмма золота в слитках. Об этом свидетельствуют данные декларации военнослужащего.

Так, согласно документу в собственности работника ТЦК есть золотые слитки на сумму 7 млн 700 тысяч 300 гривен. Согласно курсу стоимости драгоценных металлов, на сегодняшний день эта сумма является эквивалентом 1 кг 74,9 грамма золота.

Также по собственным накоплениям работник ТЦК отметил 35 тысяч долларов и 8,5 тысяч евро наличными.

Интересно, что сам Коломиец за год заработал всего 366 398 гривен.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4000 долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.