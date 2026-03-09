18:03  09 марта
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов

09 марта 2026, 20:43
иллюстративное фото: из открытых источников
У работника Бучанского РТЦК обнаружили золотые слитки на сумму почти 8 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что работник 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец задекларировал более 1 килограмма золота в слитках. Об этом свидетельствуют данные декларации военнослужащего.

Так, согласно документу в собственности работника ТЦК есть золотые слитки на сумму 7 млн 700 тысяч 300 гривен. Согласно курсу стоимости драгоценных металлов, на сегодняшний день эта сумма является эквивалентом 1 кг 74,9 грамма золота.

Также по собственным накоплениям работник ТЦК отметил 35 тысяч долларов и 8,5 тысяч евро наличными.

Интересно, что сам Коломиец за год заработал всего 366 398 гривен.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4000 долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
