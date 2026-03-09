18:03  09 марта
09 марта 2026, 18:35

В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных

09 марта 2026, 18:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье произошел инцидент с военнообязанным и сотрудниками ТЦК. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Оперативное командование "Запад", передает RegioNews.

Инцидент произошел на территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района Ивано-Франковской области. Там сотрудники ТЦК вместе с правоохранителем хотели проверить документы у мужчины. Однако он попытался скрыться, а когда его догнали – он атаковал военных ножом.

В результате нападения двое военных получили колото-резаные ранения. Одному нанесли удар в шею, другому – в руку и плечо. Их доставили в больницу медики. Пока их жизнью ничего не угрожает.

Правоохранители разыскивают напавшего на военных ТЦК мужчину. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК. За совершенное мужчине грозит немалый срок заключения.

Прикарпатье нападение ТЦК
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
