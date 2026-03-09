В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных

Иллюстративное фото

В Прикарпатье произошел инцидент с военнообязанным и сотрудниками ТЦК. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Оперативное командование "Запад", передает RegioNews.

Инцидент произошел на территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района Ивано-Франковской области. Там сотрудники ТЦК вместе с правоохранителем хотели проверить документы у мужчины. Однако он попытался скрыться, а когда его догнали – он атаковал военных ножом.

В результате нападения двое военных получили колото-резаные ранения. Одному нанесли удар в шею, другому – в руку и плечо. Их доставили в больницу медики. Пока их жизнью ничего не угрожает.

Правоохранители разыскивают напавшего на военных ТЦК мужчину. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом двух работников ТЦК. За совершенное мужчине грозит немалый срок заключения.