ТЦК нужно распустить

За последние дни было уже два сообщения о недопустимых преступлениях против сотрудников ТЦК и Волыни и Прикарпатья

иллюстративное фото: из открытых источников

Они являются прямым доказательством негативного восприятия органа украинцами. В сегодняшнем видео рассказываю, почему на улицах растет насилие по мобилизации, как мы до этого дошли и как прямо сейчас изменить систему!

