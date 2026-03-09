20:43  09 марта
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
09 марта 2026, 22:49

ТЦК нужно распустить

09 марта 2026, 22:49
За последние дни было уже два сообщения о недопустимых преступлениях против сотрудников ТЦК и Волыни и Прикарпатья
За последние дни было уже два сообщения о недопустимых преступлениях против сотрудников ТЦК и Волыни и Прикарпатья
иллюстративное фото: из открытых источников
Они являются прямым доказательством негативного восприятия органа украинцами.

В сегодняшнем видео рассказываю, почему на улицах растет насилие по мобилизации, как мы до этого дошли и как прямо сейчас изменить систему!

