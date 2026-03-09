ТЦК нужно распустить
За последние дни было уже два сообщения о недопустимых преступлениях против сотрудников ТЦК и Волыни и Прикарпатья
Они являются прямым доказательством негативного восприятия органа украинцами.
В сегодняшнем видео рассказываю, почему на улицах растет насилие по мобилизации, как мы до этого дошли и как прямо сейчас изменить систему!
09 марта 2026, 22:29В Одессе ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который ухаживает за матерью: что решил суд
09 марта 2026, 20:55У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
09 марта 2026, 20:43
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
09 марта 2026, 22:29В Африке открыли первый памятник Тарасу Шевченко
09 марта 2026, 22:16"Золотые времена" были в начале широкомасштабного вторжения
09 марта 2026, 21:55В Киеве трое парней жестоко избили мужчину возле метро
09 марта 2026, 20:43В Одессе военного ТЦК наказали за выключенную камеру
09 марта 2026, 20:15В Укрэнерго предупредили об отключении света 11 марта
09 марта 2026, 20:12Кличко не смог собрать депутатов, чтобы утвердить план энергостойкости столицы
09 марта 2026, 19:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
