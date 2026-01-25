Ермак возвращается в адвокатскую практику после увольнения с ОП
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак восстановил право на занятие адвокатской деятельностью
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что соответствующее решение вступило в силу с 23 января 2026 на основании заявления адвоката и в соответствии с п.1 ч.4 ст.31 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".
Право Ермака на адвокатскую деятельность было приостановлено с 20 февраля 2020 года по его ходатайству. Именно с этого времени он возглавлял Офис Президента – с 11 февраля 2020 года по 28 ноября 2025 года.
Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью Ермак получил в декабре 1995 года.
Напомним, 29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.
15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.
Увольнение Ермака: что известно
Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.
Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.
В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.
В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.
По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят подозрение эксглаве ОП.
Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года