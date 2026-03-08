Женщины-послы Украины в других странах

В Украине по-разному относятся к дате 8 марта. Но уже традиционно эта дата привлекает внимание к гендерной проблематике и теме прав женщин

В Украине по-разному относятся к дате 8 марта. Но уже традиционно эта дата привлекает внимание к гендерной проблематике и теме прав женщин

Участие Посла Украины в Испании Юлии Соколовской в IX Международной конференции "Женщины и дипломатия" в Мадриде

В этой связи обратите внимание на одну интересную тенденцию, которая проявилась в украинской политике за последние 10 лет – это существенное увеличение количества женщин в должностях послов Украины в других государствах.

В первой половине 90-х годов женщин-послов Украины фактически не было. Первые такие назначения начали появляться только в конце 90-х годов, и их было очень мало. Их доля тогда была очень небольшой – около 1,9% дипломатических миссий. Такая ситуация была обусловлена прежде всего советским наследием дипломатии, где руководящие должности почти полностью занимали мужчины.

Еще одна причина такой ситуации на тот период – небольшое количество женщин в высшем корпусе МИД, имеющих дипломатический ранг и опыт для посольских должностей.

Но в 2000-е годы эта ситуация постепенно менялась. Роль женщин в украинском обществе и в политическом процессе быстро росла. Повлияло это и на отечественную дипломатию. Доля женщин на должностях послов Украины в других государствах неуклонно росла: 2000-е годы – 3-4%, 2010-е годы – примерно 12%, 2020-е годы – около 19% (данные на 2024 год).

По этому показателю Украина еще существенно отстает от многих европейских стран (28%) и особенно от США (41%) и Канады (51%). В целом в мире этот показатель составлял в 2024 году 22%.

В феврале этого года на украинских мероприятиях Мюнхенской конференции безопасности я видел ярких представительниц новой волны украинского дипломатического корпуса – посла Украины в США Ольгу Стефанишину и посла Украины в Швеции Светлану Залищук. Была там и Алена Гетьманчук, руководитель миссии Украины при НАТО.

Отзывы зарубежных коллег об их работе очень положительны. Все три дамы, между прочим, не являются кадровыми дипломатами, но они привнесли в дипломатическую работу пассионарность, присущую украинскому гражданскому обществу и наступательный стиль современной внешней политики Украины. А есть еще и женский шарм и искренность, уверенность и ответственность, свойственные нашим женщинам. В США Украину уже второй раз представляет женщина. До Ольги Стефанишиной активно и эффективно работала Оксана Маркарова.

Есть, к сожалению, и не очень положительные примеры. Были и скандальные ситуации, которые живо обсуждались в социальных сетях, в том числе и недавно. Кадровых ошибок и сомнительных решений было немало, в том числе и в гендерном измерении дипломатических назначений. Но все же, на мой взгляд, доминируют положительные тенденции, отражающие качественные изменения в украинской политике и дипломатии, которые все больше приобретают европейские черты.