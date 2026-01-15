11:40  15 января
15 января 2026, 11:55

Обещал пойти на фронт: в Минобороны заявили, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК

15 января 2026, 11:55
Фото: Офис Президента
Экскеровник Офиса Президента Андрей Ермак не обращался ни в один территориальный центр комплектования и социальную поддержку с целью прохождения военной службы

Об этом сообщило Министерство обороны в ответ на депутатский запрос народного депутата Ярослава Железняка, передает RegioNews.

В ответе Минобороны отмечается:

"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или за контрактом не обращался".

Напомним, 29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

Увольнения Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят подозрение эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

