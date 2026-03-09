18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 20:15

В Одессе военного ТЦК наказали за выключенную камеру

09 марта 2026, 20:15
Иллюстративное фото
Приморский районный суд Одессы постановлением признал виновным военнослужащего в совершении административного правонарушения. Речь идет о выключенной боди-камере во время работы

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

5 октября прошлого года военный ТЦК осуществлял меры оповещения. Во время остановки и проверки мужчины портативный нагрудный видеорегистратор, по его словам, вышел из строя. По словам военного, о неисправности устно сообщил дежурный, но письменный рапорт или доклад о технической неисправности не составлял.

Суд установил:

  • видеорегистратор выдан солдату 5 октября 2025, возвращен 6 октября 2025 в 01:30;
  • 6 октября 2025 в 06:00 и 7 октября 2025 в 06:00 видеорегистратор выдавался другому военнослужащему в исправном состоянии;
  • в журнале учета выдачи, возврате портативного видеорегистратора и карт памяти отсутствуют сведения о технической неисправности;
  • отсутствуют сведения о проведении ремонтных работ или технических проверок видеорегистратора в период с 05 октября 2025;
  • утверждения об устном сообщении дежурного не подтверждены объективными данными и опровергаются другими подтверждениями.

Суд признал военного виновным. Его наказали штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в городе Хмельник Винницкой области во время мероприятий по мобилизации мужчина пытался скрыться от представителей ТЦК и СП. Он забежал на чужую территорию, где между хозяевами и военными произошел переросший в драку конфликт. В результате инцидента три человека – супруги и сотрудник ТЦК – получили травмы.

09 марта 2026
