В Одессе военного ТЦК наказали за выключенную камеру
Приморский районный суд Одессы постановлением признал виновным военнослужащего в совершении административного правонарушения. Речь идет о выключенной боди-камере во время работы
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
5 октября прошлого года военный ТЦК осуществлял меры оповещения. Во время остановки и проверки мужчины портативный нагрудный видеорегистратор, по его словам, вышел из строя. По словам военного, о неисправности устно сообщил дежурный, но письменный рапорт или доклад о технической неисправности не составлял.
Суд установил:
- видеорегистратор выдан солдату 5 октября 2025, возвращен 6 октября 2025 в 01:30;
- 6 октября 2025 в 06:00 и 7 октября 2025 в 06:00 видеорегистратор выдавался другому военнослужащему в исправном состоянии;
- в журнале учета выдачи, возврате портативного видеорегистратора и карт памяти отсутствуют сведения о технической неисправности;
- отсутствуют сведения о проведении ремонтных работ или технических проверок видеорегистратора в период с 05 октября 2025;
- утверждения об устном сообщении дежурного не подтверждены объективными данными и опровергаются другими подтверждениями.
Суд признал военного виновным. Его наказали штрафом в размере 17 тысяч гривен.
