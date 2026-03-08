09:46  08 марта
Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
18:45  07 марта
В Днепре мужчина ударил ножом работника ТЦК
15:33  07 марта
Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
08 марта 2026, 10:55

Живот Орбана vs профессиональная политика: как Киев сам себя подставляет

08 марта 2026, 10:55
Безотносительно к почковатости Орбана, на голой поверхности имеем неуклюжее, угловатое, неуклюжее вмешательство в венгерские выборы.
Безотносительно к почковатости Орбана, на голой поверхности имеем неуклюжее, угловатое, неуклюжее вмешательство в венгерские выборы.
Иллюстративное фото: Офис Президента
Никто в цивилизованном мире так не делает. Это моветон. Если кто-то и играет в эту скользкую игру – то делает это косвенно, скрыто, из-за подставных муртадов и третьих рук, чтобы малейшая тень подозрения не упала. В этом и отличие профессионально-интеллектуальной политики от дилетантской.

Все то же можно и нужно делать мудро, тонко, хитро и профессионально – а не опускаться до уровня "живот Орбана" и "дадим его адрес нашим ребятам".

Как результат стендапа – Орбан утверждает, что Киев прямо вмешивается в ход избирательной кампании. Транзит рос.нефти остановлен ТОЛЬКО из-за выборов. А сам факт недопуска представителей ЕС осмотреть повреждение нефтепровода еще больше играет в пользу Орбана.

Как и тот аргумент, что все 4 года войны, Украина исправно качала нефть по 30 тысяч тонн ежемесячно и даже не думала прекращать. Вплоть до конца января, когда Выдающийся Стратег вообразил себя пан-европейским политиком, способным неприкрыто и напрямую влиять на выборы в соседнем государстве.

Генератор катастроф.

