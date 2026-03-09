18:25  08 марта
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
16:35  08 марта
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
09 марта 2026, 07:54

Политическая ненависть как инструмент российской пропаганды

09 марта 2026, 07:54
Читайте також українською мовою
Я очень расстроен тем, как общество ведется на российские операции. Немного подумав, я понял, в чем секрет их успеха
Фото: из открытых источников
Россияне долго пытаются нас расколоть по каким-то стандартным разломам. Восток – запад, уехал – остались, бедные – богатые, язык в быту, церковь и т.д. Ничего не выходит. Социология указывает: нет этих разломов.

Но один разлом есть. Украинцы в целом хорошо относятся к людям из других регионов страны, другим конфессиям, другому языку, другой личной судьбе и тому подобное. Ненавидят украинцы только одну категорию людей – сторонников другой политической силы. Это взаимно. И это не удается убрать. Ибо тысячи людей каждый день делают что-то для того, чтобы уменьшить языковые, этнические, религиозные расколы. А политические расколы, напротив, пытаются увеличить.

Такое было уже сто с лишним лет назад. И тогда плохо кончилось.
Россияне не дураки, они эту особенность украинского общества поняли и теперь используют во всю. Любой бред будет иметь успех, если привязан к политически ангажированным персонам – либо к лидерам, либо к их публично известным последователям. Нет такой глупой или страшной вещи, которую не мог бы сделать Порошенко, по мнению сторонников Зеленского, и Зеленский, по мнению сторонников Порошенко.

То же касается и аффилированных с ними лиц, независимо от профессий, статусов и должностей. Причастен ли к одной из политических команд? Значит, воровал мешками, организовывал контрабанду золота, оружия и наркотиков, распинал мальчиков в трусиках, любил гусей, снабжал данные вражеской разведкой и пытался продать страну рептилоидам.

Зачем разжигать политическую ненависть, разумеется, чтобы готовиться к выборам. Но выборы не завтра, если потеряем страну, их вообще не будет. Но ведь креативные команды надо держать в тонусе, так что пусть ребята играют. Это опасно: нельзя детям (т.е. безответственным персонам) играть со спичками, потому что сожгут всю страну.

Я понимаю, что призыв к временному политическому перемирию ради победы будет высмеян всеми сторонами. Поэтому могу только обратиться к читающим: фильтруйте. Не верьте всем фейкам, которые раздаются со всех сторон. Наконец окажется, что это неправда, а ваше здоровье уже будет подорвано. Мало нам его московиты взрывают, зачем еще и самим убиваться. Не надо дарить Москве победы.

выборы Украина РФ политика партии украинцы пропаганда
 
