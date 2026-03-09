иллюстративное фото: из открытых источников

Украинский ученый, публицист, военнослужащий и поклонник бусификации Евгений Дикий считает, что нужно ввести предельный срок службы и криминализировать уклонение от армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его интервью Radio NV.

То, что произошло накануне на Волыни, на голову не налезает. Семь машин гонялись за автомобилем ТЦК, выбито пассажирское окно, два человека пострадали, отбить какого-то уклоняющегося из Запорожской области, который скрывался на Волыни. Что с такими случаями делать, как вы думаете?

Напомним, вблизи села Озеро на Волыни группа гражданских лиц на автомобилях настигла служебный автомобиль ТЦК и заставила его съехать в кювет. В результате инцидента пострадали работники так называемого ТЦК.