Кличко не смог собрать депутатов, чтобы утвердить план энергостойкости столицы

Сегодня Виталий Кличко не смог собрать депутатов, чтобы утвердить план энергостойкости Киева

Как передает RegioNews, об этом заявил глава МВА Тимур Ткаченко.

"Каждый день без решений и без работы – это на один шанс меньше для подготовки к новому холодному сезону. К чему приводит халатность – семьи киевлян почувствовали за эту сложную зиму. Такое не должно повториться", – отметил Ткаченко.

По его словам, у Кличко есть все полномочия самостоятельно принять план, но затягивает процесс, чтобы "заложить коррупционные дыры" или из-за "непрофессионализма" подчиненных.

Ткаченко призвал Кличко готовиться к зиме так же активно, как он "переписывает миллиарды средств общины на учреждения друзей и проекты партнеров".

Напомним, в понедельник, 9 марта, Киевсовет должен был собраться на внеочередное заседание. На нем депутаты должны рассмотреть план энергетической устойчивости столицы.