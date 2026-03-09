18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 20:12

В Укрэнерго предупредили об отключении света 11 марта

09 марта 2026, 20:12
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 10 марта, в части регионов Украины с 8:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
