В Укрэнерго предупредили об отключении света 11 марта

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 10 марта, в части регионов Украины с 8:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.