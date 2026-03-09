В Киеве трое парней жестоко избили мужчину возле метро

Фото: Нацполиция

В столице задержали троих парней. Они жестоко избили человека

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что трое молодых мужчин были пьяны и находились возле станции метро "Театральная". Там они спровоцировали конфликт с 46-летним прохожим.

Ссора переросла в драку. Злоумышленники били мужчину ногами и руками по голове. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами.

Правоохранители задержали троих злоумышленников. Их поместили под стражу. Теперь им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенском районе правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в другого водителя. Инцидент произошел 22 февраля на АЗС вблизи села Польза. Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями живота и правого бедра. Следователи начали досудебное расследование.