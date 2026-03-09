12:50  09 березня
09 березня 2026, 12:19

Філатов про відставку Єрмака: "Дихати стало значно легше"

09 березня 2026, 12:19
Борис Філатов. Фото: "Українська правда"
Після відставки Андрія Єрмака та призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що йому стало "набагато легше дихати"

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

На питання журналістки, чи почалася відлига у відносинах із центральною владою після відставки Андрія Єрмака, Філатов зазначив: "Можна я не буду відповідати на це питання? Однозначно дихати стало значно легше. Не знаю чому".

Він підкреслив, що за час повномасштабної війни з Єрмаком не перетинався жодного разу, а востаннє зустрічав його у 2019 році під час виборчої кампанії.

На уточнення про причини такої "відлиги" міський голова відповів:

"Можливо, Кирило Олексійович сконцентрувався на міжнародному треку – постійне колупання та пошук внутрішніх ворогів закінчились. Причому уявних внутрішніх ворогів".

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

