Філатов про відставку Єрмака: "Дихати стало значно легше"
Після відставки Андрія Єрмака та призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що йому стало "набагато легше дихати"
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.
На питання журналістки, чи почалася відлига у відносинах із центральною владою після відставки Андрія Єрмака, Філатов зазначив: "Можна я не буду відповідати на це питання? Однозначно дихати стало значно легше. Не знаю чому".
Він підкреслив, що за час повномасштабної війни з Єрмаком не перетинався жодного разу, а востаннє зустрічав його у 2019 році під час виборчої кампанії.
На уточнення про причини такої "відлиги" міський голова відповів:
"Можливо, Кирило Олексійович сконцентрувався на міжнародному треку – постійне колупання та пошук внутрішніх ворогів закінчились. Причому уявних внутрішніх ворогів".
Звільнення Єрмака: що відомо
Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.
29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.
15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.
Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.
