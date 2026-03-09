08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
08:38  09 марта
Поджоги автомобилей за деньги: в Полтаве студентку отправили под домашний арест
UA | RU
09 марта 2026, 10:40

Харьков накопил почти 20 млрд грн долгов за коммуналку

09 марта 2026, 10:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что долги Харькова за коммунальные услуги на 1 февраля достигают почти 20 млрд грн

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По словам Филатова, по состоянию на 1 февраля долг Харькова составляет:

  • за тепло – почти 16 млрд грн;
  • за воду – более 3 млрд грн;
  • за электроэнергию – 2,8 млрд. грн.

"Все вместе – это почти 20 млрд грн. У нас такой задолженности нет", – отметил Филатов.

На вопрос журналиста, почему Днепр и Харьков, больше всего зависящий от армии, тратит на нее меньше, чем удаленные от фронта города - Ивано-Франковск, Винница или Хмельницкий (12-14% бюджетов), Филатов ответил:
"Сравнивать Харьков и Днепр некорректно".

Он добавил, что если бы государство позволило Днепровскому обществу не платить по долгам, подобно Харькову, община могла бы значительно больше помогать населению.

"Если бы у нас были такие преференции, которые имеет Харьков, мы бы и бесплатный зоопарк сделали, и, возможно, даже каток", - отметил мэр.

Напомним, 20 января Нацполиция производила следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения государственных средств. В частности, в Запорожье, Львовской и Днепропетровщине.

