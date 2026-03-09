20:43  09 марта
09 марта 2026, 22:16

В Африке открыли первый памятник Тарасу Шевченко

09 марта 2026, 22:16
фото: Андрей Сибига
В Ботсване установили первый на континенте памятник писателю Тарасу Шевченко. Монумент Кобзарю был открыт на базе Университета Ботсваны

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Первый Кобзарь на африканской земле – это о глобальности идей Шевченко и силе его мысли, которая через столетие объединяет мир вокруг ценностей свободы и справедливости", – отметил министр.

Торжественное открытие памятника состоялось с участием руководства университета, украинского общества, дипломатов и журналистов.

Монумент изготовлен из ботсванской бронзы местным скульптором Франсуа Котеце.

Сибига отметил, что Ботсвана стала первым государством Африки, где почтили память украинского поэта.

В настоящее время в мире установлены 1384 памятника Кобзарю, из которых 128 находятся в 35 странах за пределами Украины.

Напомним, в Киеве РФ повредила музей Второй мировой войны. После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

