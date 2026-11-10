Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. Для атак враг применял управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию и ударные беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Николаевской громаде в результате удара дрона погиб 38-летний мужчина.

В Сумской громаде пострадали шесть человек: пять мужчин в возрасте от 31 до 46 лет и 60-летняя женщина. Повреждены многоквартирный дом и три автомобиля.

В Великописаревской громаде российский беспилотник ранил 54-летнего мужчину.

Кроме того, в больницу обратилась 15-летняя девушка, которая получила травмы 5 ноября в результате удара беспилотника по Глуховской громаде.

Напомним, в Камышевасе Запорожской области продолжаются поисково-спасательные работы и идентификация погибших в результате российского авиаудара, нанесенного 2 ноября.