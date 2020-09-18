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18 сентября 2020, 15:00 14

Степанов хочет остаться министром в случае избрания в Одесский облсовет

18 сентября 2020, 15:00 14
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Он обещает не принимать активного участия в предвыборной кампании
Он обещает не принимать активного участия в предвыборной кампании
Фото: Facebook
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Максим Степанов планирует остаться на должности министра здравоохранения в случае избрания депутатом Одесского областного совета.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает RegioNews.

По его словам, он не собирается совмещать обязанности министра и предвыборную кампанию. Также Степанов заверил, что все будет происходить согласно действующему законодательству и не будет никаких нарушений.

Я понимаю, что некоторые сейчас псевдореформаторы и другие люди думают, что я уйду в отставку с должности министра. Не все мечты сбываются", - сказал Степанов.

Отвечая на вопрос, собирается ли он в отпуск, министр сказал: "Не собираюсь, у меня нет в этом необходимости никакой".

Я не собираюсь участвовать активно в предвыборной кампании, ездить агитировать ... Я работаю министром здравоохранения. И у меня сейчас вот с утра до вечера, каждый день, без выходных я занимаюсь реформированием системы здравоохранения, я занимаюсь другими вопросами, в том числе, ковидом", - подчеркнул министр.

Он отметил, что очень важно, чтобы на разных уровнях власти были люди, которые способны проводить реформы, в том числе и в медицине.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министры могут баллотироваться, но им запрещено участвовать в агитации.

Одесса министр Минздрав облсовет Максим Степанов Местные выборы
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