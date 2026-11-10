Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: когда начнется встреча

Иллюстративное фото: из открытых источников

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби (ОАЭ) запланированы на 10 ноября. Встреча должна начаться в 09:50 по киевскому времени

Об этом сообщает со ссылкой на российское агентство ТАСС, передает RegioNews.

Переговоры продлятся два дня. Ожидается, что представители трех стран обсудят вопросы завершения войны России против Украины, гарантии безопасности, деэскалацию и дальнейшие шаги по урегулированию.

Украинская сторона не рассчитывает на существенный прорыв во время первого раунда переговоров. В то же время определенные надежды возлагают на следующую встречу.

Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

По данным СМИ, украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Франция также присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны. Париж будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.

Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь немного другую форму.