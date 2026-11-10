Фото: ОВА

В ночь на 10 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате атаки повреждено предприятие, возник пожар.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады.

В Вольногорской громаде Каменского района повреждена инфраструктура.

В Кривом Роге в результате российских ударов повреждены инфраструктура, гаражи и автомобиль.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками. Под прицелом находились энергетика и промышленность.