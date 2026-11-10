Фото: ГСЧС

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вечером российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Голованевском районе. Без света остались почти 10,5 тысяч абонентов. Предварительно, пострадавших нет.

В результате атаки возник пожар. Из-за постоянной угрозы повторных обстрелов работа спасателей была усложнена. Пожар локализовали, его ликвидация продолжается.

Также вечером вражескому удару подвергся и Кропивницкий. Утром город снова оказался под российской атакой – травмировались два человека, обоих госпитализировали.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками. Под прицелом были энергетика и промышленность.