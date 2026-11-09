Важный текст. Прочитайте и распространите его

Важный текст. Прочитайте и распространите его

Фото: pixabay

Наша власть, к огромному сожалению, придерживается принципа страуса, который прячет голову в песок. Даже понимая существование проблемы и каких последствий стоит ожидать, Зеленский и его назначенцы делают вид, что проблемы не существует и она сама по себе исчезнет. Такая детская, инфантильная позиция абсолютно неконструктивна и приводит к ухудшению ситуации. И даже понимая последствия, власть ничего не меняет в своей модели действий.

Например, в статье влиятельной французской газеты Le Monde "В Европе растет угроза усталости населения от войны в Украине" говорится о реальной проблеме. Как будет реагировать Зеленский?

Можно сразу сказать – никак. Не будет крупных продолжительных информационных кампаний на Западе, не будет привлечения лидеров общественного мнения и мероприятий с подключением культурной дипломатии. Потому что это неинтересно Зеленскому. Но это нужно Украине. Очень нужно. И чтобы понять масштаб проблемы, прочитайте статью. Мы можем исправить ситуацию. Должны исправить. Сама ситуация не улучшится. Поэтому читайте основные тезисы статьи:

"Большинство европейцев убеждены, что Россия представляет угрозу для Старого Света, и продолжают поддерживать Киев. Однако в то время, когда покупательная способность домохозяйств снижается из-за инфляции, стоимость военной помощи Киеву все чаще становится предметом критики, в частности со стороны ультраправых партий и представителей радикального левого крыла.

По мнению экспертов по российско-украинскому конфликту, практически нет сомнений в том, что недовольство французской молодежи, которая выходит на протесты и стала символом поколения, пострадавшего от геополитических событий, является частью более широкого европейского явления, которое описывают как "усталость от войны" – конкретно, от войны в Украине.

Это происходит в то время, когда Европейский Союз, который уже пообещал Киеву 90 миллиардов евро до конца 2027 года, может выделить еще 47 миллиардов евро.

"Мы вступаем в типичную дискуссию "масло или пушки"… В начале войны, в 2022 году, Украина пользовалась чрезвычайно сильной поддержкой. Первые трещины появились ближе к концу следующего года", – отмечает доцент кафедры международных отношений Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл.

Тогда возникла напряженность, связанная с ценами на энергоносители, поскольку Владимир Путин превратил российский газ, поставляемый европейцам, в оружие. На поле боя Украина несла стратегические потери.

"В тот момент люди начали думать: "Хорошо, я поддерживаю Украину, но деньги, которые мы отправляем, похоже, исчезают в черной дыре, ведь реальных перспектив победы нет"", – продолжает Мартилл.

По всему Старому Свету солидарность и сочувствие к Киеву остаются неизменными: весной 76% европейцев считали, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса "Евробарометр-105", проведенного с 12 марта по 5 апреля.

Однако во Франции, как и в Германии, Испании и Италии, граждане, согласно исследованию YouGov, опубликованному в феврале, предпочли бы заключение мирного соглашения, а не продолжение войны, даже если бы это привело к захвату Москвой украинских территорий.

После почти пяти лет боевых действий над Европой навис страх перед бесконечной войной. В то время как покупательная способность домохозяйств снижается из-за инфляции, расходы на поддержку Украины все тщательнее анализируют.

"Общественное мнение находится под значительным влиянием пацифистских настроений, которые противоречат самой идее о том, что военная поддержка может улучшить ситуацию. Преобладает мнение, что компромисс, даже несбалансированный, был бы лучше", – отмечает Лоренцо Прельяско из института социологических исследований YouTrend в Турине.

"Европейцы по-прежнему преимущественно убеждены, что Россия представляет угрозу. Парадокс заключается в том, что большинство может и дальше поддерживать принцип сопротивления Украины, одновременно выступая против некоторых мер, необходимых для его обеспечения. Это кажущееся противоречие частично объясняет нынешнюю политическую напряженность", – отмечает эксперт по вопросам Европы, России и Евразии аналитического центра Chatham House Грегуар Роос.

И в Париже, и в Берлине власти пытаются убедить население, ссылаясь на российскую угрозу. Владимир Путин никогда не скрывал глубокого презрения к Европе, которую считает территорией упадка. Как утверждает большинство аналитиков, он может распространить свою агрессию за пределы Украины.

"Мы будем продолжать оказывать помощь до тех пор, пока эта война не закончится. И я обращаюсь с этим посланием также к жителям нашей страны, к немецкому народу", – подчеркнул канцлер Фридрих Мерц во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине 3 ноября.

Во Франции Эммануэль Макрон регулярно осуждает "пораженческие настроения" и "трусость" тех европейских лидеров, которые, по его мнению, склонны прекратить оказывать помощь Киеву.

"Помощь Украине – это не просто наше желание. Это отвечает нашим интересам и касается нашей безопасности. (…) Капитуляция – это слабость, а слабость – это опасность", – вновь подчеркнул президент Франции 16 октября по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Ряд европейских стран из-за своего географического положения или исторических особенностей, похоже, не склонны к таким внутренним разногласиям.

В Финляндии, которая граничит с Россией, как и в Швеции, Дании и Норвегии, вопрос помощи Украине не вызывает споров.

В странах Балтии, где воспоминания о советской эпохе до сих пор вызывают болезненные чувства, вопрос оказания помощи Украине также является предметом консенсуса среди правящих партий.

В Великобритании поддержка Украины практически единодушна.

Политические силы, выступающие против помощи Украине, – преимущественно ультраправые или представители радикального левого крыла – находят больший отклик в тех государствах, где общественное мнение колеблется, а действующие лидеры ослаблены или приближаются к завершению своих полномочий.

Временная усталость от Украины или начало политического раскола? "На этом этапе речь идет скорее об ослаблении европейской поддержки военных расходов, чем об общем отказе европейской общественности от Украины", – считает Грегуар Роос из Chatham House.

Победа демократов на промежуточных выборах, которая ослабит позиции Дональда Трампа, все более откровенно демонстрирующего свою ориентацию на Кремль, может способствовать восстановлению доверия к способности Запада поддерживать Украину.

"Однако эта поддержка может ослабнуть при отсутствии убедительной дипломатической перспективы", – предостерегает Роос. Тем временем Москва с удовольствием наблюдает за критикой помощи Украине и пытается усилить ее в социальных сетях.

"В частности, пророссийские пропагандисты используют тему коррупции, изображая Украину как клептократию, в которой якобы поглощается западная помощь. Это оказывается довольно эффективным среди определенных слоев населения", – отмечает научный сотрудник Института международных исследований в Барселоне Адам Голеш".