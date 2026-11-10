Россияне ударили по зданию для социально уязвимых людей в Киевской области: есть раненые
Вечером 9 ноября российские военные атаковали Переяслав на Киевщине
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Россияне атаковали в Переяславе коммунальное здание, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.
Два человека получили ранения. Их доставили в больницу.
В результате атаки здание получило значительные повреждения и частичные разрушения. Всех людей, которые на момент удара находились в заведении, эвакуировали.
На месте работали соответствующие службы.
Напомним, в Камышевасе Запорожской области продолжаются поисково-спасательные работы и идентификация погибших в результате российского авиаудара, нанесенного 2 ноября.
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