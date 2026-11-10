На Львовщине маленькая девочка проглотила строительный шуруп

Фото: Центр детской медицины. Больница "Охматдет"

Во Львове врачи спасли 3-летнюю девочку, в бронхах которой обнаружили длинный острый строительный шуруп. Ребенка доставили в больницу из Шептицкого в состоянии средней тяжести

Об этом сообщили в Центре детской медицины больницы "Охматдет", передает RegioNews.

Девочку в возрасте 3 лет и 9 месяцев доставили скорой помощью во Львов. Во время рентгенологического обследования в больнице в Шептицком обнаружили инородное тело в бронхах – длинный и острый строительный шуруп.

К моменту госпитализации у девочки наблюдались сильный кашель, одышка и беспокойство. Медики решили немедленно провести операцию.

"Это шуруп, и он достаточно острый и длинный для ребенка такого возраста. Главная опасность заключалась в том, что он мог ранить стенку бронха, вызвать перфорацию или сильное кровотечение. Поэтому действовать нужно было быстрее", – рассказал торакальный хирург Центра детской медицины Александр Колодий.

По его словам, длительное пребывание постороннего предмета в бронхах может вызвать отек слизистой и усиление воспалительного процесса.

Как рассказала мама девочки, ребенок достал шуруп из плинтуса, когда взрослые на мгновение отвлеклись. Впоследствии строительный предмет попал в его дыхательные пути.

Врачам удалось изъять шуруп без осложнений. На следующий день девочку в удовлетворительном состоянии выписали домой.

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