Какова должна быть новая архитектура европейской безопасности?

Недавно специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер написал в соцсети Х: «Наше внимание сосредоточено не только на завершении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы когда бои прекратятся, они никогда не начались снова»

Недавно специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер написал в соцсети Х: «Наше внимание сосредоточено не только на завершении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы когда бои прекратятся, они никогда не начались снова»

Фото из открытых источников

Переговоры в трехстороннем формате, которые запланированы на 10-11 ноября и должны состояться в Абу-Даби, сосредоточатся на вопросах безопасности для Украины и России в послевоенный период.

4-5 ноября состоялись переговоры в Брюсселе между Украиной, США, странами Европы и НАТО, подготовительным раундом перед переговорами в Абу-Даби. Тот же Джаред Кушнер написал, что встреча в Брюсселе касалась гарантий безопасности для Украины и более широкой архитектуры безопасности Европы. По его словам, США прорабатывают с партнерами пять целей новой европейской архитектуры безопасности. Речь идет о постоянных консультациях по безопасности, надежных коммуникациях в кризисных ситуациях, большей военной прозрачности, взаимных мерах по уменьшению рисков эскалации и устойчивой рамке для долгосрочной европейской безопасности и стабильности.

Президент США Дональд Трамп 5 ноября также высказался о мирном соглашении о завершении российско-украинской войны: "Это будет крупное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что оно может охватывать всю Европу".

Все это свидетельствует о том, что переговоры о завершении российско-украинской будут касаться не только воюющих сторон и условий завершения войны между ними, но и более широкой тематики – новой архитектуры европейской безопасности. И это логично – российско-украинская война де-факто вышла за узкие географические рамки зоны боевых действий и взаимных воздушных ударов воюющих сторон, она стала общеевропейским геополитическим явлением (в том числе и в своих гибридных формах). Также существуют большие риски расширения масштабов войны за пределы Украины и России. Соответственно и договариваться о ее завершении следует в более широком международном формате.

В этой связи я вспомнил недавнюю неформальную и непубличную дискуссию с некоторыми коллегами по поводу тезиса Валерия Залужного о завершении российско-украинской войны путем "global decision” ("глобального решения"). Сколько нескрываемой иронии я услышал по этому поводу. Но оказывается, что Валерий Федорович весьма ясно оценил перспективу именно такого формата завершения российско-украинской войны.

Также напомню, что Валерий Залужный в своих статьях и выступлениях неоднократно обращал внимание на то, что старая система международной безопасности, особенно ее европейская составляющая фактически разрушена, и нам нужно строить новую систему безопасности в Европе.

Фактически Валерий Федорович предлагал начать дискуссию по этим вопросам. К сожалению, представители украинской власти не откликнулись. Какие здесь дискуссии, когда все решает один человек и один офис. Представители экспертной среды тогда сосредоточились на критике скептических комментариев Залужного по поводу нынешнего состояния НАТО и перспектив членства Украины в НАТО.

Однако сейчас потребность в содержательной дискуссии относительно европейской рамки безопасности условий завершения российско-украинской войны, а также новой архитектуры европейской безопасности становится все более актуальной.

Нам нельзя ждать, когда это будут решать за нас или при нашем участии, но в закрытом режиме. В настоящее время "широкую рамку европейской безопасности" продвигают представители Администрации Трампа. И именно с этим связаны серьезные риски, потому что Трамп, Виткоф и Кушнер не скрывают, что фундаментом новой европейской безопасности должны стать бизнес-интересы, в частности, возвращение России на энергетический рынок Европы под патронатом и при участии США. Команда Трампа ориентирована не столько на обеспечение устойчивой безопасности в Европе, сколько на стремление зарабатывать на отношениях между Европой, Украиной и Россией. О ошибочности бизнес-подхода к мирным переговорам Валерий Залужный предупредил своей статьи 1 октября 2026 года, за неделю до появления знаменитого дизельного соглашения между Трампом и Путиным.

Но сама идея широкой рамки европейской безопасности верна. Другое дело, как ее понимать – как примирение Европы с Россией или военно-политическое сдерживание России от новых проявлений агрессии против своих соседей.

Обратите внимание на два принципиальных вопроса.

Во-первых, это то, каким должен быть формат "глобального решения", международного соглашения о европейской рамке безопасности условий завершения российско-украинской войны. В частности, речь идет и о формате участия Европы в мирных переговорах о завершении российско-украинской войны.

Ответ на вопрос, кто именно должен представлять Европу в мирных переговорах по Украине и в переговорах с Россией, а также формат таких переговоров, должны дать сами европейцы. Они спорят по этой теме уже почти полтора года, до сих пор никак не решающих эту проблему. Надо уже определяться.

Что касается формата переговоров с участием Европы, то очевидны два возможных варианта: 1) расширение формата мирных переговоров с трехстороннего до многостороннего (вовлечение в эти переговоры представителей Европы, возможно Турции, а также некоторых международных организаций); 2) создание параллельного формата переговоров, который будет связан с переговорами о завершении российско-украинской войны, но будет сконцентрирован именно на переговорах о новой архитектуре безопасности Европы (это могут быть переговоры между ЕС, НАТО, США и Россией).

Оба варианта на данный момент являются гипотетическими.

Первый сценарий кажется менее вероятным. Против него россияне, поскольку европейские представители будут на стороне Украины, и это изменит баланс переговорного процесса не в пользу России. Американцы тоже не хотят допускать европейцев к официальным переговорам, хотя и вынуждены договариваться с ними по некоторым вопросам своего мирного плана. Администрация Трампа хочет монопольно контролировать переговорный процесс, потому тоже ограничивает участие европейцев в мирных переговорах по Украине.

Второй вариант участия европейцев в мирных переговорах представляется более реалистичным. Но европейцы должны жестко настаивать на его привязке к переговорам о завершении российско-украинской войны. И, наконец, они должны последовательно настаивать на своем официальном участии в переговорах по Украине и европейской архитектуре безопасности, а не спорить между собой, кто должен вести "диалог с Путиным". Нужен не "диалог" с российским диктатором, а официальные переговоры с требованиями и условиями со стороны Европы.

Во-вторых, а что будет содержанием международного соглашения об условиях завершения русско-украинской войны? То есть, какова должна быть новая архитектура европейской безопасности, прежде всего с точки зрения национальных интересов Украины?

Наиболее проблемный вопрос – возможно ли вообще найти баланс интересов безопасности между Россией и Украиной, Европой и Россией?

В Украине доминирует крайне критическое отношение к этому вопросу. В Европе тоже больше скепсиса по поводу возможности компромисса с Россией в вопросах безопасности.

Два простых объяснения такой ситуации.

Россия требует от Украины не просто отказа от стремления к вступлению в НАТО, но и нейтрального статуса, то есть отказа от каких-либо военно-политических союзов. Мало того, что речь идет об ограничении внешнеполитического суверенитета Украины, что само по себе недопустимо, но это также ограничивает потенциальные гарантии безопасности для Украины. Президент Зеленский уже публично выступил против нейтрального статуса Украины. История и наш собственный опыт свидетельствуют, что нейтральный (или внеблоковый) статус никогда не был надежной гарантией безопасности.

Для Украины именно гарантии безопасности на послевоенный период являются обязательным условием мирного соглашения. И речь идет не о формальных обещаниях (уверениях), а о реальных инструментах безопасности (как минимум, жестких санкциях против страны-агрессора, военной и финансовой помощи Украине, сохранении надлежащей обороноспособности Украины в послевоенный период и т.п.).

От Европы и НАТО Россия требует отвода НАТО на границы 1997 года. На отказ от членства в НАТО все европейские страны, вступившие в Североатлантический альянс после 1997 года, почти наверняка не пойдут. Что касается отвода войск, то это тоже крайне маловероятно, если это не сделайте и Россия.

И здесь мы подходим к единственному возможному сценарию – переговорам о взаимном ограничении войск и вооружений между НАТО и Россией, а также между Украиной и Россией. Подчеркиваю, что речь идет о взаимном ограничении, а не об односторонних уступках. Этот сценарий мне кажется потенциально возможным, хотя и очень сложным в практической реализации.

Еще один принципиальный вопрос: какова должна быть новая архитектура европейской безопасности с точки зрения эффективного сдерживания российской агрессии?

Даже если будут какие-то договоренности с Россией о взаимном ограничении войск и вооружений, и Европа и Украина должны сохранить надлежащий и действенный потенциал обороноспособности, способность противостоять новым проявлениям российской агрессии. И наиболее эффективно они могут сделать это вместе.

Снова вспомним о Залужном. Военачальник, имеющий успешный опыт военного противостояния против российского нападения, дает целый ряд дельных советов.

Если обобщить статьи и выступления Валерия Залужного за 2025–2026 годы, то его подход можно сформулировать следующим образом: Россию нужно не просто сдерживать дипломатическими договоренностями или угрозой санкций, а создать такую военную, технологическую и экономическую систему противодействия, при которой продолжение агрессивной политики будет безусловно для Крем.

Еще один его вывод: эффективная система безопасности Европы невозможна без участия Украины. Украина сегодня владеет уникальным опытом современной войны. Использование беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, высокоточного оружия, развитие технологических решений и новых подходов к управлению войсками является уникальным ресурсом, без которого безопасность Европы и сдерживание российской агрессии вряд ли возможны.

Что касается конкретных организационных и политических форм новой архитектуры безопасности Европы и сдерживания российской агрессии, то пока это является открытым вопросом. Валерий Залужный обоснованно критикует нынешнее состояние политического единства и военной способности НАТО, но не отрицает необходимости сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По моему мнению, мы не должны отказываться от перспективы вступления в НАТО, как бы нас не давили россияне, и даже Администрация Трампа, но, одновременно, мы не можем безоговорочно полагаться на вступление в НАТО как на единственную и главную гарантию безопасности для Украины.

В то же время нам следует думать и о других потенциально возможных военно-политических союзах, которые могут усилить наш оборонный потенциал. Валерий Залужный, как и ряд военных и политических экспертов, обращают внимание в частности на такой формат, как JEF (Объединенные экспедиционные силы) во главе с Британией. Эта структура, условно говоря, является дочерью НАТО. Но она имеет значительную автономию безопасности и гораздо меньшую зависимость от политической конъюнктуры, чем НАТО в целом. По всей вероятности, в перспективе могут появляться и новые варианты привлекательных для Украины военно-политических альянсов. Главное, чтобы они были действенными, и мы могли на них полагаться.

В любом случае в контексте следующих мирных переговоров и нам, и нашим европейским партнерам нужно четко определиться, какой мы видим новую архитектуру европейской безопасности и наше место в этой системе безопасности.