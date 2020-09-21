Рейтинг Зеленского опустился до 31,8%, на втором месте Порошенко - соцопрос
За шестого президента Украины Владимира Зеленского, в случае проведения президентских выборов в середине сентября 2020 года, проголосовали бы 31,8% опрошенных.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Так, среди тех, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, а 18,9% - за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко. 13,3% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 9,8% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Кроме того, 6,8% поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 2,3% - лидера партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, других кандидатов - всего 6,1%.
Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью.
Ранее сообщалось, что если бы выборы в парламент проходили в середине сентября 2020 года, то в Раду попали бы пять партий. Среди них: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Радикальная партия".