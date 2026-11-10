Жена Буданова впервые рассказала о последствиях отравления

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

"Мы семья офицеров, я вам хочу сказать, что чувство страха деформировано. На самом деле, не нужно брать с нас пример, потому что это уникальные, скажем так, такие эмоции, которые я не желаю испытать никому", – говорит жена Кирилла Буданова.

По ее словам, долгое время были последствия отравления. Марианна Буданова благодарит врачей, которые практически вернули ее к полноценной жизни.

"До сих пор, не буду вдаваться в подробности, но нюансы есть. Благодаря именно украинских врачей, наших специалистов, выходили меня и поставили на ноги, и я им безгранично благодарна. И до сих пор мы с ними идем тесно по этой жизни", - говорит она.

При этом, удалось ли найти виновных, Марианна не говорит, сославшись на тайну расследования.

Напомним, осенью 2023 года в СМИ об отравлении Марианны Будановой была госпитализирована. По предварительной версии, отравление могло произойти из-за еды. Кроме того, отравление подтвердилось у нескольких сотрудников ГУР. Позже инцидент подтвердили непосредственно в ГУР.