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21 сентября 2020, 13:52 3

Нардепы планируют принять специальный закон для выборов на карантине

21 сентября 2020, 13:52 3
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Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия
Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия
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В парламенте в ближайшее время планируется принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет", - рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отмечается, что этот законопроект был зарегистрирован в Раде еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублирует рекомендации правительства.

Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов.

выборы карантин закон Верховная Рада парламент
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