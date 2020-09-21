Нардепы планируют принять специальный закон для выборов на карантине
Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия
Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия
В парламенте в ближайшее время планируется принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
"ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет", - рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Отмечается, что этот законопроект был зарегистрирован в Раде еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублирует рекомендации правительства.
Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов.
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