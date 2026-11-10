Трое раненых, поврежденные дома и автомобили: последствия атак по Запорожской области

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 883 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак ранения получили три человека.

Российские войска совершили 19 авиационных ударов по Кушугуму, Одаровке, Желтой Круче, Голубому, Ясной Поляне, Любимовке, Таврическом, Новорозовке, Умовке, Гуляйпольском, Васильевском, Никольском и Преображенке.

Кроме того, 664 беспилотника разной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Также зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Запорожью, Веселянке, Таврическому, Орехову, Новопавловке и Новоандреевке.

Еще 191 артиллерийский удар пришелся на населенные пункты Запорожской области, в частности, Степногорск, Приморское, Орехов, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу и другие общины.

В общем поступило 159 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Этой ночью оккупанты также атаковали Полтавскую область. Под прицелом находились энергетика и промышленность.