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10 ноября 2026, 08:40

Трое раненых, поврежденные дома и автомобили: последствия атак по Запорожской области

10 ноября 2026, 08:40
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 883 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак ранения получили три человека.

Российские войска совершили 19 авиационных ударов по Кушугуму, Одаровке, Желтой Круче, Голубому, Ясной Поляне, Любимовке, Таврическом, Новорозовке, Умовке, Гуляйпольском, Васильевском, Никольском и Преображенке.

Кроме того, 664 беспилотника разной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Также зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Запорожью, Веселянке, Таврическому, Орехову, Новопавловке и Новоандреевке.

Еще 191 артиллерийский удар пришелся на населенные пункты Запорожской области, в частности, Степногорск, Приморское, Орехов, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу и другие общины.

В общем поступило 159 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Этой ночью оккупанты также атаковали Полтавскую область. Под прицелом находились энергетика и промышленность.

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