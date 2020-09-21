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21 сентября 2020, 13:04 9

"Слуги народа" считают, что провели законно съезд во дворе КНУ им.Шевченко

21 сентября 2020, 13:04 9
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20 сентября во дворе университета они выдвинули кандидатов в Киевсовет
20 сентября во дворе университета они выдвинули кандидатов в Киевсовет
Фото: Facebook
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В партии "Слуга народа" считают, что предвыборная конференция во внутреннем дворе Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко происходила с соблюдением законодательства.

Об этом говорится в заявлении партии, передает RegioNews.

Обвинение в нарушениях - безосновательно. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие", - заявили в правящей партии.

Также в "Слуге народа" считают, что мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не осуществляется образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов.

При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье", - говорится в сообщении.

В партии считают, что во время их мероприятия "любая агитация не могла осуществляться в принципе", поскольку якобы местная организация партии еще не является субъектом избирательного процесса, а процесс ее выдвижения продолжается.

"Слуги" также напомнили, что их политические оппоненты якобы "не раз проводили свои мероприятия на территории вузов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов".

Кроме того, в партии Зеленского хотят сделать внутренний дворик Красного корпуса КНУ публично доступным, и намерены выступить с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время.

Напомним, 20 сентября Зеленский официально представил Верещук как кандидата в мэры Киева.

Позже собрание "слуг" на территории КНУ Шевченко осудили студенты, проведение политической конференции считают нарушением закона "Об образовании".

Владимир Зеленский Киев Слуга народа университет агитация КНУ Съезд
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