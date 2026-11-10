Дмитрий Монатик признался, планирует ли выезд из Киева

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В последнее время многие люди, в том числе публичные, выехали из столицы из-за постоянных обстрелов. Певец Дмитрий Монатик откровенно рассказал, имеет ли такие планы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певца, он переживает детей. Дмитрий Монатик пояснил, что во время гастролей в Запорожье, Днепре и Сумах он видел, в каких условиях уже долгое время живут люди в других городах.

По его словам, они с женой действительно обсуждают возможность перемен. Однако определиться непросто.

"Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мнений. У нас постоянно и споры с самими собой. Потому что мы обожаем Киев. Но детям здесь очень сложно. Это не для детей. На сегодняшний день", – откровенно признался артист.

Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова решила увезти детей в более безопасную область. Это произошло после взрывов в Киевской области.