Удар по Запоріжжю: загорівся будинок, є поранені

Фото: ДСНС

Росіяни вдень 11 листопада вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки є поранені місцеві жителі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки російського безпілотника у Запоріжжі пошкоджена п'ятиповерхівка: постраждали вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання. Крім того, сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.

Відомо, що внаслідок атаки дві жінки та три чоловіка дістали поранення. Медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення. На місці атаки виникла пожежа.