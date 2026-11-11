Удар по Запоріжжю: загорівся будинок, є поранені
Росіяни вдень 11 листопада вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки є поранені місцеві жителі
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки російського безпілотника у Запоріжжі пошкоджена п'ятиповерхівка: постраждали вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання. Крім того, сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.
Відомо, що внаслідок атаки дві жінки та три чоловіка дістали поранення. Медики надають їм допомогу.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення. На місці атаки виникла пожежа.
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