У Харкові російський дрон влучив в автомобіль: загинула людина
У Салтівському районі Харкова російський безпілотник влучив в автомобіль. Унаслідок атаки загинула людина. Також пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Спочатку очільник області інформував, що після влучання дрона в автомобіль на місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждалих не було.
Згодом інформацію уточнили. За словами Синєгубова, внаслідок російського удару загинула людина. На місці продовжують працювати профільні служби та ліквідовувати наслідки атаки.
Нагадаємо, що уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Унаслідок атаки постраждала людина, виникла масштабна пожежа на території гаражного кооперативу.
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