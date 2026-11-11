У ДСНС показали наслідки російської атаки по Чорноморську
У ДСНС Одещини показали наслідки російської атаки по Чорноморську. Через обстріл пошкоджено приватний житловий будинок і торговельні павільйони місцевого ринку
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що також виникла пожежа.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання, не допустивши подальшого поширення вогню.
Нагадаємо, вдень 11 листопада російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області. Одна людина загинула, ще четверо постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.
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