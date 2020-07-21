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21 липня 2020, 22:24 5

Нацполіція посилює заходи безпеки у дев’яти регіонах держави

21 липня 2020, 22:24 5
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Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.
Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.
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Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Зокрема у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.

Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:

перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду

перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.

забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.

Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки.

Нацполіція посилює заходи безпеки у дев’яти регіонах держави Задля забезпечення безпеки громадян керівництво...

Опубліковано Національна поліція України Вівторок, 21 липня 2020 р.

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