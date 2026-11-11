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11 листопада 2026, 13:55

У Києві повністю вимкнуть вуличне освітлення: що відомо

11 листопада 2026, 13:55
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Ілюстративне фото: Суспільне Київ/Таміла Баранівська
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У Києві через російські атаки та дефіцит електроенергії тимчасово повністю вимкнуть зовнішнє освітлення

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київміськсвітло", передає RegioNews.

Рішення вимкнути вуличне освітлення ухвалили в КМДА, щоб спрямувати наявну електроенергію насамперед на важливі об’єкти міста.

У "Київміськсвітлі" пояснили, що підприємство відповідає лише за роботу вуличних ліхтарів та освітлення міських територій. Воно не постачає електроенергію до квартир, лікарень та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас повністю без освітлення місто не залишиться там, де працюють засоби оповіщення. Ліхтарі, від яких вони живляться, вмикатимуть за наявності електроенергії – після відновлення живлення і до 22:00.

Через відсутність вуличного освітлення киян та гостей столиці закликають бути особливо обережними на дорогах.

Водіям радять не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та уважно стежити за пішоходами, особливо поблизу переходів.

Пішоходам рекомендують носити світлоповертальні елементи на одязі та рюкзаках, а в темряві користуватися ліхтариками або підсвічувати дорогу смартфоном.

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Причини – наслідки російських атак.

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війна Київ КМДА енергетика атака російсько-українська війна вуличне освітлення
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