Ґвалтував дружину та двох доньок протягом дев'яти років: в Одесі чоловіка засудили до 15 років

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В Одесі суд призначив 15 років позбавлення волі чоловікові, який протягом дев'яти років вчиняв сексуальне насильство щодо дружини та двох спільних доньок. Щоб приховати злочини, він погрожував потерпілим убивством і застосовував фізичне насильство

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews .

За даними слідства, злочини відбувалися у 2012–2021 роках. Чоловік вчиняв сексуальне насильство та ґвалтував дружину й двох доньок, які на той час були неповнолітніми.

Аби приховати скоєне, він застосовував до потерпілих фізичне насильство та погрожував убивством. Під час одного з побиттів чоловік зламав дружині руку, завдавши їй тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Жінка та дівчата тривалий час не зверталися по допомогу, оскільки сприймали погрози кривдника як реальні. За інформацією поліції, раніше чоловіка вже засудили за побиття матері його дружини, яке призвело до смерті жінки.

Про злочини правоохоронцям стало відомо через роки. Дівчата розповіли про пережите стороннім особам, які повідомили про це поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка. Суд задовольнив клопотання слідчих і відправив його під варту. Однак навіть у слідчому ізоляторі він продовжував погрожувати дружині вбивством, вимагаючи, щоб вона відмовилася від показань і вплинула на доньок, аби ті не свідчили проти нього.

Попри те, що обвинувачений не визнав своєї провини, слідчі зібрали достатньо доказів для розгляду справи в суді.

У результаті суд призначив чоловікові покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.