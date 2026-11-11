Смертельна ДТП на Київщині: чоловік загинув під колесами іномарки

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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

46-річний водій Dacia Lodgy наїхав на чоловіка. Пішохід переходив дорогу у невстановленому місті. На жаль, внаслідок аварії 49-річний потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - кажують в поліції.

Нагадаємо, що на Кільцевій дорозі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері показала 1,97 проміле алкоголю в крові.