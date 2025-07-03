Скандал навколо застави Чернишова набирає обертів: у DIM почали службове розслідування

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Інвестор української девелоперської групи DIM Максим Кріппа ініціює службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Бедя, яка внесла 44 мільйони гривень як частину застави за віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова

Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Максима Кріппи, передає RegioNews.

Там зазначили, що Максим Кріппа не займається операційним управлінням групою та не був обізнаний про дії окремих менеджерів, особливо якщо вони виходять за межі їхніх функціональних обов'язків.

У коментарі "Схемам" засновник і керуючий партнер цієї групи Олександр Насіковський повідомив, що йому не було відомо про внесення нею застави за Чернишова: "Я про це перший раз чую. Зі мною внесення цієї застави вона не узгоджувала".

Він також повідомив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався.

Журналісти намагалися поспілкуватися з Дарією Бедею, але вона просила перенести розмову пізніше, бо їй "незручно говорити", та пообіцяла перетелефонувати.

Як відомо, за даними "Української правди" Олексій Чернишов, із одного корупційного скандалу може опинитися у новому. Оскільки, внесена за посадовця застава застава, у розмірі 120 мільйонів гривень, викликає підозри щодо можливих зловживань.

Нагадаємо, заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь.

Раніше 27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Окрім того, 2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання прокурорів про відсторонення Олексія Чернишова від займаної посади.

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