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04 листопада 2026, 20:30

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: "медикиню" відправили під варту

04 листопада 2026, 20:30
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Фото з відкритих джерел
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Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

На суді Валентина Молода підтвердила, що вона говорила про катування людей у тій будівлі. При цьому вона заперечила, що говорила про вбивства. За її словами, там були побиті та поранені люди, які потребували лікування.

За її словами, чотирьох людей вивезли до військового шпиталю. Також вона заявила, що заспокоювала натовп, щоб зробити коридор для пропуску людей. Вона також заявила, що нібито була парамедикинею на Харківщині. Проте жінка відмовилась називати підрозділ, у якому служила.

Наразі її підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів після подій у Петропавлівській Борщагівці. Валентину Молоду взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави.

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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