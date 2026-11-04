Відключення світла 5 листопада: в Укренерго назвали графіки
В Україні у четвер, 5 листопада, діятимуть відключення світла. Причина - російські удари по енергетиці
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
5 листопада в частині регіонів України діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в Укренерго.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.