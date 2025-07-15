Скандал із розкраданням грошей для хворих: силовики викрили схему, МОЗ усе заперечує

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Міністерство охорони здоров'я заперечило інформацію, поширену у ЗМІ, щодо можливої причетності керівництва відомства до незаконного заволодіння бюджетними коштами

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

"Нинішнє керівництво МОЗ не є фігурантами жодного кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами та не має жодного відношення до оприлюднених у публікації припущень", — заявили в міністерстві.

МОЗ наголосило, що міністерство та НСЗУ відкриті до співпраці з правоохоронними органами з усіх питань, пов’язаних із використанням коштів програми медичних гарантій.

Як відомо, джерело "Української правди" повідомило, що Національна поліція та прокуратура 14 липня проводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя.

За словами джерела, йдеться про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоровʼя.

В ході розслідування правоохоронці виявили схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах "під прикриттям безпосередньо керівництва МОЗ", яка діяла в 2024-25 роках.

Нагадаємо, згодом Офіс Генерального прокурора, Національна поліція та Бюро економічної безпеки оприлюднили офіційне повідомлення, в якому підтвердили викриття масштабної схеми заволодіння бюджетними коштами.

Зазначається, що посадові особи низки медичних закладів незаконно отримували мільйони гривень, призначених для допомоги тяжкохворим пацієнтам. У межах слідства проведено обшуки, вилучено документи та інші докази.