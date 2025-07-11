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11 липня 2025, 10:20

ДБР проводить обшуки у колишнього міністра Кубракова — ЗМІ

11 липня 2025, 10:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Співробітники Державного бюро розслідувань проводять слідчі дії у колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

"Проводяться обшуки в рамках розслідування справи про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка", — зазначив співрозмовник агентства.

За словами джерела, йдеться про шахрайське заволодіння коштами підприємців у розмірі 14,5 млн грн. Гроші начебто мали піти на закупівлю добрив у Білорусі, однак, за попередніми даними слідства, були привласнені.

У цій справі ексміністр Кубраков фігурує як особа, яка могла сприяти незаконній схемі. Деталей щодо його статусу у кримінальному провадженні наразі не розголошують.

Офіційних заяв від ДБР, Офісу генпрокурора чи самого Кубракова поки не надходило.

Що відомо про Євгенія Шевченко

Євгеній Шевченко — народний депутат України IX скликання, обраний від партії "Слуга народу", згодом виключений із фракції за проросійські висловлювання та скандальну поїздку до Мінська.

Ключові події:

Квітень 2021 року — самовільно поїхав до Білорусі та зустрівся з Олександром Лукашенком, заявивши, що третина українців хотіла б бачити його своїм президентом.

Травень 2021 року — виключений із фракції "Слуга народу".

2023 рік — глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів переговори з Лукашенком на прохання спецслужб, однак сам ГУР пізніше це спростував.

Підозри в держзраді:

Листопад 2024 року — перша підозра в державній зраді за дії до повномасштабного вторгнення.

Червень 2025 року — друга підозра в держзраді за дії після 24 лютого 2022 року.

Наразі Шевченко перебуває в СІЗО.

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обшуки ДБР Київ розслідування нардеп Олександр Кубраков Євген Шевченко
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