ДБР проводить обшуки у колишнього міністра Кубракова — ЗМІ
Співробітники Державного бюро розслідувань проводять слідчі дії у колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова
Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.
"Проводяться обшуки в рамках розслідування справи про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка", — зазначив співрозмовник агентства.
За словами джерела, йдеться про шахрайське заволодіння коштами підприємців у розмірі 14,5 млн грн. Гроші начебто мали піти на закупівлю добрив у Білорусі, однак, за попередніми даними слідства, були привласнені.
У цій справі ексміністр Кубраков фігурує як особа, яка могла сприяти незаконній схемі. Деталей щодо його статусу у кримінальному провадженні наразі не розголошують.
Офіційних заяв від ДБР, Офісу генпрокурора чи самого Кубракова поки не надходило.
Що відомо про Євгенія Шевченко
Євгеній Шевченко — народний депутат України IX скликання, обраний від партії "Слуга народу", згодом виключений із фракції за проросійські висловлювання та скандальну поїздку до Мінська.
Ключові події:
Квітень 2021 року — самовільно поїхав до Білорусі та зустрівся з Олександром Лукашенком, заявивши, що третина українців хотіла б бачити його своїм президентом.
Травень 2021 року — виключений із фракції "Слуга народу".
2023 рік — глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів переговори з Лукашенком на прохання спецслужб, однак сам ГУР пізніше це спростував.
Підозри в держзраді:
Листопад 2024 року — перша підозра в державній зраді за дії до повномасштабного вторгнення.
Червень 2025 року — друга підозра в держзраді за дії після 24 лютого 2022 року.
Наразі Шевченко перебуває в СІЗО.