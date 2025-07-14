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14 липня 2025, 18:32

Скасовано тендер на 160 млн грн: у Києві хотіли "відремонтувати" крематорій за завищеною ціною

14 липня 2025, 18:32
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фото: БЕБ
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Аналіз закупівель виявив порушення, які могли коштувати міському бюджету десятки мільйонів гривень

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У Києві скасували тендер на капітальний ремонт крематорію, сума якого сягала 160 мільйонів гривень. Причиною стали серйозні порушення, виявлені аналітиками Територіального управління Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель. Гроші на проведення робіт мали бути виділені з бюджету одного з комунальних підприємств, підпорядкованих Київській міській державній адміністрації.

Під час вивчення тендерної документації фахівці БЕБ з’ясували, що компанія, яка перемогла в конкурсі, фактично не мала необхідної технічної бази. Також у неї не було достатньої кількості кваліфікованих працівників з досвідом виконання аналогічних робіт. Окрім цього, підприємство завищило вартість ремонтних матеріалів майже на 30 мільйонів гривень.

Після виявлення вказаних ризиків БЕБ направило офіційного листа з рекомендацією скасувати процедуру закупівлі. У підсумку замовник, тобто комунальне підприємство, відмовився від проведення тендеру.

За оцінками Бюро економічної безпеки, їхні дії дозволили попередити ймовірну розтрату значної суми з місцевого бюджету.

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Київ бюджет тендер крематорій розтрата ремонт закупівля корупція
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